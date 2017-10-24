Агузарова вела себя отвратительно, считает Валерий Сюткин

Расцвет группы «Браво, считает музыкант, пришелся как раз на время его участия в ней.

"По крайней мере, я воспринимаю это именно так. Хотя, думаю, что не менее яркий период был с Жанной Агузаровой. Я был частью "Браво" пять лет. Правда, последний год нашего сотрудничества с ребятами выдался очень тяжелым. Возникли недопонимание, какая-то ревность... Но самое главное – банальная усталость. Представляете, я только спал и отрабатывал концерты. Так дальше продолжаться не могло, поэтому я принял решение уйти", – рассказал Валерий.

Кстати, в адрес своей предшественницы Жанны Агузаровой Сюткин высказался не очень лестно. "Жанна Агузарова, кажется, сейчас в Москве. Но точно не знаю – мы редко встречались. Честно скажу, она вела себя отвратительно по отношению к ребятам из "Браво". Как актриса, певица, Жанна Хасановна – классная, а как человек... я ее не понимаю", – цитирует Валерия Сюткина газета Metro.

По признанию исполнителя, к каждой своей песне он пишет сценарий. "Выглядит это как изложение. Сначала придумываю рассказ, а потом уже ищу красивые рифмы. И так со всеми композициями... Исключение составляет только "Я то, что

надо". Это вообще парадокс. Долго мучился с припевом. Изначально было так: "Дай мне это день, дай мне эту ночь, дай мне хоть один шанс и ты поймешь, я твой герой...". Но, когда мой друг Макаревич сказал, что слово "герой" – фигня, фраза "я то, что надо" родилась сама собой", – поведал артист.

А еще певец признался, что почти не слушает современную музыку. "Недавно я поймал себя на мысли, что композиции молодых артистов я слушаю крайне редко и только в образовательных целях. Надо ведь знать, что сейчас в мире музыки творится. Но прорывов я давно никаких не наблюдаю", – констатировал исполнитель.