Ирина Аллегрова отобрала мобильный телефон у поклонника

Очередной концерт Ирины Аллегровой в рамках гастрольного тура «Перезагрузка» в Уфе прошел вовсе не так как задумывался устроителями.

Сначала выступление планировалось во Дворце спорта, но 4000 желающих попасть на концерт звезды в Уфе не нашлось. Пришлось устроить шоу в Городском дворце культуры. Хотя и здесь целые ряды пустовали.

Перед выходом Аллегровой по громкой связи объявили, что программа эксклюзивная, и снимать ее на телефон запрещено. В время исполнения песни певица заметила, как молодой человек нацелил на нее свой гаджет.

«Молодой человек, отдайте мне свой телефон! После концерта заберете его у охранника. Мне так будет спокойнее. Да не переживайте, я не буду смотреть, что там у вас в телефоне», – сказала Аллегрова.

Парень растерялся и попытался перевести все в шутку, попросив взамен телефон звезды, но певица настояла на своем и отобрала у него гаджет. Также отмечается, что этот инцидент не остановил попытки публики сделать памятные фото. Но охрана была бдительной. Когда зрители пытались сделать фото артистки на сцене, их сразу «обстреливали» лазерными указками.

Комментарий специалиста по авторским правам:

Любое публичное исполнение (песни, танца, спектакля, и т. п.) порождает у исполнителя так называемые «смежные права» на свое исполнение, которые регулируются главой 71 Гражданского кодекса РФ. Что же касается самой съемки, то законных запретов на ее проведение не установлено. Теоретически – устроитель концерта может заявить, что, запрещая камеры, он пресекает нарушение авторских прав. Однако, ГК в статье 10 закрепляет и так называемую «презумпцию добросовестности» участников гражданского оборота, в соответствии с которой разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются, пока не доказано обратное.



Например, если речь идет о съемке в личных целях, то делать такую съемку можно при любом исполнении, независимо от того, кому принадлежат смежные права на него. Однако, обнародовав такую запись без согласия правообладателя, можно нарушить эти смежные права.Таким образом, какой-либо запрет на фото- и видеосъемку концертов и других зрелищных мероприятий не соответствует закону. Данный вывод, однако, не распространяется на видеосъемку фильмов с экрана, поскольку это прямо запрещено пп. 5 п. 1 ст 1273 ГК.