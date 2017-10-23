Знаменитые звезды эстрады Алла Пугачева и Лайма Вайкуле записали в доме Аллы юмористический ролик. Видеозапись называется «Лайма в гостях у Аллы. Прогулка по казематам».

Максим Галкин, радовавший поклонников летом роликами с участием своей супруги Аллы Пугачевой и певицы Лаймы Вайкуле под кодовым названием «дамысдюн», снова привел в восторг фанатов новым видео.

Вайкуле и Пугачева прогуливаются по замку звездной семьи. Гостья пытается заглянуть в одну из комнат, но дверь оказывается заперта. Хозяйка дома поясняет, что там у нее замурованы бывшие мужья. Позже певица начинает беседовать с кем-то, кто находится за одной из следующих дверей, заявляя, что погулять выпустит только завтра. В конце ролика дамы дружно поют песню «Ой мороз, мороз». Поклонники отметили, что Алла Борисовна выглядит на этом видео особенно хорошо.

Ранее стало известно, что Примадонна российской эстрады Алла Борисовна Пугачева в свое время поддалась всеобщей моде на экстрасенса.

Максим Галкин опубликовал в своем блоге видео, на котором Алла Пугачева вместе с Лаймой Вайкуле поют дуэтом в непринужденной обстановке за завтраком. Примадонна при этом не «попала» в фонограмму.