«Ясный мой свет, ты напиши мне…» Снова в разводе мы или нет?

Владислав Радимов буквально потряс журналистов сообщением, что они с Татьяной Булановой не только не оформили развод, но «и не разъезжались». А история с разводом была то ли шуткой, то ли минутной слабостью популярной певицы. "Нет. Вот, смотрите. Штамп о браке есть, о разводе – нет", – достал паспорт муж Булановой. Вот спросили прямо: "Вы разошлись?" – и получили прямой ответ: "Нет, живем вместе". Сейчас сын гуляет с приятелями, заглянет сюда – может подтвердить. Скоро Таня с работы придет. Хотите, ее позову?" – спросил у ошеломленных представителей СМИ бывший спортсмен.

Напомним, 1 декабря 2016 года Татьяна Буланова объявила о разрыве с Владиславом Радимовым. Певица опубликовала сообщение в социальной сети, в котором поблагодарила своего бывшего за 11 лет совместной жизни. Позже в интервью она рассказала о многочисленных изменах мужа, о том, что устала от лжи и сообщила о разводе как о свершившимся факте. "Обидно, когда семьи рушатся, но бывает так, что расстаться лучше, чем мучить друг друга. У нас пропала гармония, которая была... Развод у нас – это следствие наших внутренних моментов...", - заявила Татьяна.

В ответ на настойчивые расспросы журналистов, Радимов все же объяснил, зачем Буланова давала интервью на тему разрыва с мужем. "Потому что задолбали все расспросами! Вот и отмахнулась: "Считайте, что мы развелись". На самом деле – ничего у нас не происходит", – заявил Владислав. Самое интересное, что Радимов был в курсе, что Буланова пойдет на телевидение и сообщит о разводе. "Сказал ей: "Можешь говорить, что хочешь. Мне абсолютно все равно". Насколько для нее это был осмысленный шаг – спросите лучше у Татьяны. Мне тоже звонят с разных каналов: "Приходите, расскажете о разводе, о вашей семье. Мы заплатим…" Да ну, отвечаю. Буду ходить и рассказывать о вещах, которые не совершал? Мне это надо? Я взрослый человек! Пусть пишут и говорят, что хотят. Наплевать", – цитирует Владислава Радимова "Спорт-экспресс".

"А вы не верьте тому, что видите в телевизоре. Да и всему остальному тоже. Ха!" – невозмутимо добавил Радимов.