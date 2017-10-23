Вдова Дмитрия Марьянова не в силах давать интервью после смерти мужа

Вдова актера Дмитрия Марьянова психолог Ксения Бик не в силах давать интервью после скоропостижной смерти мужа. Первые сутки после смерти актера с Ксенией находилась актриса Любовь Толкалина.

Толкалина и Марьянов должны были лететь в Томск со спектаклем. Актер скончался на 48 году жизни в Подмосковье.

Сейчас уже стало известно, что Дмитрий находился на реабилитации в частной клинике по лечению от алкогольной зависимости. По словам Толкалиной, Ксения винит себя в смерти мужа. Люба говорит, что супруги в течение пять дней, пока Дмитрий был в клинике, постоянно созванивались. За три дня до смерти Марьянов начал жаловаться Ксении на ухудшение самочувствия. В тот злополучный день Бик уже собралась поехать и забрать мужа из клиники. Дмитрий написал ей СМС и признался, что у него "болит всё тело". Ксения перед выездом позвонила в клинику. Ей сказали, что "всё под контролем", у них есть аппаратура, а она может расслабиться. По словам Любови, теперь Ксения сожалеет, что послушала и не поехала за мужем.

Толкалина отметила, что журналисты почти целыми сутками выслеживают Ксению у входа в квартиру.

Актриса в эфире "Звезды сошлись" отметила, что Бик сейчас очень сильно переживает из-за смерти мужа и не в состоянии давать интервью.

Дмитрий Марьянов умер 15 октября.