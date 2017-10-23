Брак актрисы Надежды Михалковой и режиссера Резо Гигинеишвили расторгнут

Брак знаменитой российской актрисы Надежды Михалковой и режиссера Резо Гигинеишвили официально расторгнут.

Данную информацию сегодня предоставили в пресс-службе Пресненского районного суда. Как уточняет в понедельник, 23 октября, Агентство городских новостей "Москва", мировой судья удовлетворил требования мужчины и женщины о расторжении брака.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Надежда Михалкова подала на развод с мужем. Позже сообщалось, что Резо Гигинеишвили надеется сохранить семью.