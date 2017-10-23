Кристина Асмус показала видео из ванной и фото с классным парнем

Актриса театра и кино Кристина Асмус крайне редко рассказывает что-то о своей семье - муже Гарике Харламове и дочке Насте. Асмус очень удивила своих поклонников, выложив в социальной сети видеозапись из ванной и фото с супругом - классным парнем.

"Первый раз говорю "Хорошо" после фразы "Грудь не видно?" - подписала видео Кристина. А фото с мужем и с букетом роз в руках актриса подписала: "С классным парнем )))".

"Обалденно любовное фото, красивая пара, таки созданны друг для друга )))", "Такие милые оба)", - ценят пару поклонники.