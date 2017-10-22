Светлана Бондарчук выложила фото в платье с высоким разрезом

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана Бондарчук выложила в Instagram свое фото в длинном белом платье с высоким разрезом. Главный редактор глянцевого журнала - мама и бабушка. Но у нее такая стройная фигура, что Бондарчук смело продемонстрировала длиннющие ноги.

Подписчики откликнулись сразу: "всем бы так выглядеть", "Хороша!!!" "Шикарная", "Вы возмутительно классно выглядите!!"

После расставания с супругом Светлана Бондарчук поселилась в большой квартире в центре Москвы. Иногда она приглашает в гости подруг.