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Светлана Бондарчук выложила фото в платье с высоким разрезом

22 октября 2017, 21:16 [ «Аргументы Недели» ]

Светлана Бондарчук выложила фото в платье с высоким разрезом
фото: globallookpress.com

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана Бондарчук выложила в Instagram свое фото в длинном белом платье с высоким разрезом. Главный редактор глянцевого журнала - мама и бабушка. Но у нее такая стройная фигура, что Бондарчук смело продемонстрировала длиннющие ноги.

Подписчики откликнулись сразу: "всем бы так выглядеть", "Хороша!!!" "Шикарная", "Вы возмутительно классно выглядите!!"

После расставания с супругом Светлана Бондарчук поселилась в большой квартире в центре Москвы. Иногда она приглашает в гости подруг.

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Светлана Бондарчук выложила фото в платье с высоким разрезом

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Пушков прокомментировал главу ЦРУ о выписанной лидеру КНДР "чёрной метке"

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Крупный рынок горит в Ростове-на-Дону

Крупный рынок горит в Ростове-на-Дону

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Следователей заинтересовала смерть молодого мужчины в туалете московского ТЦ

Следователей заинтересовала смерть молодого мужчины в туалете московского ТЦ

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Вера Брежнева через 2 года после бракосочетания показала свадебное фото

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