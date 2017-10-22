Марина Анисина опубликовала фото и видео с мужчиной и сравнила его с Джигурдой

Знаменитая фигуристка Марина Анисина выложила в соцсети Instagram фото и видеозапись танца с мужчиной и сравнила его с супругом Никитой Джигурдой. По словам Марина, она познакомилась с кулинаром Романом Дюкассом на показе мод.

На первом снимке они запечатлены сидящими рядом. А на втором - мужчина держит руки Анисиной в своих руках.

"На показе мод познакомилась с очень интересным, умным мужчиной. Профессионал своего дела. Замечательный кулинар! Искромётный Роман Дюкасс видел почти все мои танцы на льду. Его комплименты по-французски утончённы...". - написала Анисина в соцсети.

Фигуристка опубликовала видеозапись танца с новым знакомым. И сравнила: "Рома танцует не хуже Никиты Борисовича".

"Марина вы очень красивая женщина. Грандиозная, женственная. Приятно смотреть. Красотка", - хвалят Анисину поклонники. А что происходит в ее семье с Джигурдой, известно только им.

По словам Анисиной, Джигурда - замечательный отец. Фигуристка родила эпатажному актеру сына и дочь.