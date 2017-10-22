Алексей Чумаков рассказал, на кого похожа его новорожденная дочь

36-летний певец Алексей Чумаков и 34-летняя певица Юлия Ковальчук впервые стали родителями несколько дней назад. Алексей уже привез своих любимых жену и дочь домой. И молодой отец сам выходит на первые прогулки с малышкой, катает ее в коляске.

По признанию артиста, дочка похожа на него. Как отметил Чумаков, победила восточная кровь. Алексей Чумаков принял участие в программе "Секрет на миллион. Не только личико дочки, но и имя он пока не назвал. Но признался, что девочка больше похожа на него, только едва уловимые Юлины черты. "А иногда так повернется — точно я. Часть носа, может быть, Юлина, а часть моя. Вот такой симбиоз. Очень красивый! Моя восточная кровь все-таки взяла верх. Дочь темненькая, глаза карие", — рассказал Чумаков.

Алексей и Юлия пока сами справляются с заботой о малышке. Но и помогает мама Ковальчук. Пара построила дом в Подмосковье, места там хватает всем.

Алексей Чумаков рассказал, что присутствовал при родах своей супруги.