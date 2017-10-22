Информация о задержании 19-летнего сына актрисы Марии Шукшиной полицией и скандал молодого человека с его беременной подругой обрастает подробностями. Сначала новостные ленты сообщили о том, что Касаткин провел ночь в полиции после того, как его подруга вызвала оперативников и сообщила, что Макар ее избил и продает запрещенные вещества.

Программу, посвященную этому инциденту, уже устроил телеведущий Андрей Малахов. В студию "Прямого эфира" пришла девушка Макара, соседка сына актрисы, Бари Алибасов, бывшая девушка Касаткина, известный художник - отец его одноклассника.

Фрейя прямо заявила, что принимала запрещенные вещества вместе с Макаром, а он их продает. Со знаменитой мамой Макара Фрейя Зильбер, приехавшая в Москву из Барнаула, знакомиться не хочет. Макар Касаткин – сын Марии Шукшиной попал в полицию. Фрейя находится на четвертом месяце беременности.

Касаткин пока молчит. Мария Шукшина несколько дней после происшествия молчала, но на днях не удержалась и ответила в соцсетях: "Я в шоке от происходящего. Но сейчас идет проверка в полиции. Как только станут известны результаты, сразу сообщу. До оглашения результатов, это все считается домыслами (мягко говоря)".

Мария поблагодарила своих подписчиков за поддержку. Многие решили, что Фрейя провоцирует Макара. "Я с самого начала поняла, что этой особе доверять нельзя", "Держитесь, Мария! Будьте рядом с сыном несмотря ни на что", - пишут поклонники Марии Шукшиной.