Вера Брежнева через 2 года после бракосочетания показала свадебное фото

Певица, бывшая солистка группы "ВИА гра" Вера Брежнева и продюсер, автор песен, основатель этой группы Константин Меладзе отмечают годовщину свадьбы. Одна из самый сексуальных звезд шоу-бизнеса и музыкант поженились два года назад.

О бракосочетании Веры Брежневой и Константина Меладзе тогда написали итальянские СМИ. Брежнева и Меладзе скрывали роман и поженились в 2015 году в Италии. Они вообще придерживались принципа "счастье любит тишину" и не распространялись о своей любви.

И вот только недавно Меладзе дал интервью о своей любимой жене. А в день свадьбы Вера опубликовала фото, посмотрев которое ее поклонники решили, что снимок был сделал в торжественный день. "Любите и будьте любимы!" — подписала артистка фото в Инстаграм.

В интервью Константин Меладзе признался, что не влюбился в Веру с первого взгляда. В "ВИА Гре" продюсер всех начинающих певиц направлял на курсы. Девушек учили правильно двигаться и петь. Вера быстро изменилась и произвела впечатление на Константина.

Хотя у певицы и продюсера были семьи и дети, они не смогли побороть чувства.