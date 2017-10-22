Кандидат в президенты Собчак поспорила с Киркоровым из-за творчества Бузовой

Журналистка Ксения Собчак вступила в спор с певцом Филиппом Киркоровым на телешоу «Новая фабрика звезд». Темой дискуссии стала современная российская музыка.

Киркоров заявил, что, на его взгляд, лучшим представителем молодежной музыки в настоящее время является Ольга Бузова. Собчак с этим мнением не согласилась, упрекнув Бузову в том, что та «исполняет дешевую музыку».

Кроме того, Собчак раскритиковала Тимати. Журналистка обвинила рэпера, пользующегося услугами нескольких охранников, в трусости, отмечает VistaNews.

Напомним, некоторое время назад Ксения Собчак объявила о том, что собирается баллотироваться на пост президента России. Ранее «Аргументы недели» писали, что Ольга Бузова понадеялась на победу своей бывшей коллеги по «Дому-2» на выборах главы государства.