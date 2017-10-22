Виктория Боня отправилась на отдых с бывшим возлюбленным Алексом Смерфитом

Светская львица Виктория Боня отправилась на уикенд в Ирландию вместе со своим бывшим гражданским мужем Алексом Смерфитом и их общей дочерью Анджелиной.

Знаменитость не афиширует, что общается с экс-возлюбленным, однако на страничках мужчины и женщины в социальной сети Instagram появились фотографии и видео, подтверждающие, что Боня и Смерфит находятся в одном месте.

Поклонники были взбудоражены этим открытием и начали писать под снимками Виктории комментарии с вопросами насчет ее личной жизни. Сама звезда никак не комментирует свое возможное воссоединение с миллионером.