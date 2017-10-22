Алексею Панину не понравился пост главы Комитета по защите животных

Максим Галкин в очередном шуточном видеоролике распределил среди звезд портфели, которые они могут получить в случае победы Ксении Собчак на президентских выборах. В качестве премьер-министра, например, Галкин выдвинул кандидатуру ведущей "Дома-2" Ксении Бородиной. Главой Комитета по делам молодежи Максим представил жертву двойного изнасилования Диану Шурыгину, а главой Комитета по защите животных и окружающей среды –актера Алексея Панина. Последнего, напомним, из-за скандального ролика подозревали в «особой любви» к животным.

Но, то ли государственная служба совсем не привлекает известного актера, то ли сильно не по нраву ему обвинения в зоофилии, ответ Панина на страницах соцстей был довольно груб.

"Максим, ты так ловко распределил места. Ты так, как тебе кажется, тонко пошутил, только почему-то ты забыл про себя. Дорогой мой, как ты думаешь, какое место в новом правительстве России может занять гомосексуалист, который живет со старой женщиной? Наверное, пенсионный фонд. А, Максим?" – спросил своего обидчика со страницы в Instagram. При этом актер пообещал избить Галкина, если тот продолжит оскорблять его: "Не шути больше со мной, иначе ***** ты получишь за милую душу".

Интересно, станет ли вмешиваться в «мужской» конфликт Примадонна.