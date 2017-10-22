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Алексею Панину не понравился пост главы Комитета по защите животных

22 октября 2017, 08:33 [ «Аргументы Недели» ]

Алексею Панину не понравился пост главы Комитета по защите животных
фото: globallookpress.com

Максим Галкин в очередном шуточном видеоролике распределил среди звезд портфели, которые они могут получить в случае победы Ксении Собчак на президентских выборах. В качестве премьер-министра, например, Галкин выдвинул кандидатуру ведущей "Дома-2" Ксении Бородиной. Главой Комитета по делам молодежи Максим представил жертву двойного изнасилования Диану Шурыгину, а главой Комитета по защите животных и окружающей среды –актера Алексея Панина. Последнего, напомним, из-за скандального ролика подозревали в «особой любви» к животным. 

Но, то ли государственная служба совсем не привлекает известного актера, то ли сильно не по нраву ему обвинения в зоофилии, ответ Панина на страницах соцстей был довольно груб. 

"Максим, ты так ловко распределил места. Ты так, как тебе кажется, тонко пошутил, только почему-то ты забыл про себя. Дорогой мой, как ты думаешь, какое место в новом правительстве России может занять гомосексуалист, который живет со старой женщиной? Наверное, пенсионный фонд. А, Максим?" – спросил своего обидчика со страницы в Instagram. При этом актер пообещал избить Галкина, если тот продолжит оскорблять его: "Не шути больше со мной, иначе ***** ты получишь за милую душу".

Интересно, станет ли вмешиваться в «мужской» конфликт Примадонна.

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В результате столкновения двух легковушек под Челябинском погибли пять человек

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Взрыв произошел в отеле на севере Афганистана

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Астрономы предсказали бомбардировку Земли астероидами в 2058 году

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Алексею Панину не понравился пост главы Комитета по защите животных

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СМИ узнали о внесении Россией Браудера в базу данных Интерпола

СМИ узнали о внесении Россией Браудера в базу данных Интерпола

Уильям Браудер является главой инвестиционного фонда Hermitage Capital, который работал в России с 1996 по 2006 год. В 2005-м предпринимателю запретили въезд в РФ, затем его заочно осудили на девять лет.

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Стала известна судьба пропавших в Киеве соратников Саакашвили

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Скворцова предупредила об изменениях в правилах диспансеризации‍

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В Германии выставили на продажу «Копейку» 1976 года выпуска

В Германии выставили на продажу «Копейку» 1976 года выпуска

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Пассажирский автобус перевернулся под Красноярском

Пассажирский автобус перевернулся под Красноярском

Автобус попал в ДТП в Балахтинском районе Красноярского края. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. По данным диспетчера автовокзала, в нем находилось 18 пассажиров и 2 водителя.

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Ученые забеспокоились из-за гигантской дыры на Солнце размером в 1500 Земель

Ученые забеспокоились из-за гигантской дыры на Солнце размером в 1500 Земель

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Саакашвили представил план «спасения Украины за 70 дней»

Саакашвили представил план «спасения Украины за 70 дней»

Бывший губернатор Одесской области и лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили в ходе митинга у здания Верховной рады предложил план реформ на Украине, которые должны быть проведены за 70 дней.

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Елена Санаева отмечает юбилей‍

Сегодня российская актриса Елена Санаева, прославившаяся ролью Алисы в фильме "Приключения Буратино", отмечает 75-летний юбилей. Со словами поздравления в ее адрес выступают многие коллеги и поклонники Санаевой.

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На Третьем транспортном кольце на внешней стороне Третьего транспортного кольца Москвы опрокинулся грузовик с песком. Нормальное движение должно восстановиться в ближайшее время.

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