Звезду «Битвы экстрасенсов» Татьяна Ларину избивал муж

Татьяна Ларина рассказала шокирующие подробности отношений с бывшим супругом и призналась, что терпела побои любимого человека. Теперь, после развода, она собирается обратиться в полицию, чтобы привлечь его к ответственности за свои действия. «Да, муж меня избивал. Несколько раз. Это продолжалось год. Я надеялась, что он изменится, но чуда не произошло. Хочу наказать его за насилие и готовлю заявление в полицию», - рассказала Татьяна журналистам.

В начале сентября стало известно, что участница проекта «Дневник экстрасенса» на телеканале ТВ-3 Татьяна Ларина рассталась со своим супругом Юлием Миткевичем-Далецким. Ясновидящая не стала раскрывать причины конфликта с мужем, которые привели к разводу. Однако сейчас появилась информация о том, что мужчина вел себя возмутительно по отношению к возлюбленной – он поднимал на нее руку, а также требовал денег.

Ясновидящая не скрывает, что ей было непросто решиться на такой шаг. Она набралась смелости уже после развода, когда немного пришла в себя. Ларина и Миткевич-Далецкий прожили вместе два года. Поклонники считали пару очень гармоничной и красивой. Однако в апреле этого года Татьяна застала супруга, веселящегося в компании незнакомок, в собственном доме. Экстрасенс была возмущена до глубины души таким поведением со стороны мужа. Это стало последней каплей в их отношениях.

«Если вы решили действовать — закройте двери для сомнений», - написала в своем инстаграм Татьяна Ларина. И это не просто наставление для поклонников, это в полной мере относится и к самой зведе популярной телепрограммы.

«С Юликом все кончено – и мне хочется поскорее забыть этот кошмар. Я хочу, чтобы у меня была счастливая семья, и появился новый человек, который будет меня любить и уважать, - заявляла Татьяна. – Я начинаю новую жизнь – и безумно хочу перемен во всем», пишет starhit.

Фанаты не могли поверить в то, что в паре произошел столь серьезный конфликт. Они надеялись, что супруги смогут найти в себе силы, чтобы помириться, однако этого не произошло. Сама Татьяна мечтает как можно скорее забыть весь тот кошмар, который ей пришлось пережить в отношениях с бывшим мужем. Она уверенно смотрит вперед и начинает новую жизнь.