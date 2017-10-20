Алексей Чумаков, присутствовавший при родах жены, рассказал о своих впечатлениях

Известный российский певец Алексей Чумаков, который присутствовал при родах своей супруги Юлии Ковальчук, рассказал о своих впечатлениях.

Артист считает, что каждый мужчина обязан быть "на этом месте", поскольку только так можно увидеть "святая святых" и стать свидетелем настоящей магии. Чумаков подчеркнул, что это не противно и не страшно, передает издание "7 Дней". По мнению певца, человек, который когда-либо видел, как рождается ребенок, начинает видеть мир по-новому.

Напомним, Юлия Ковальчук недавно подарила Алексею Чумакову дочь. Артистка долгое время скрывала беременность.