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Николай Басков раскрыл свои секреты похудения

20 октября 2017, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]

Николай Басков раскрыл свои секреты похудения
соцсети

Николай Басков поделился своими секретами похудения и рассказал, что сбросить 20 килограммов ему помог персональный тренер. Певец выяснил, что заниматься спортом лучше всего днем в спортзале.

В обязанности наставника входит слежение за диетой артиста и массаж, необходимый во время похудения, чтобы поддерживать кожу в тонусе и избежать её обвисания. Басков отказался от вредной пищи, но не смог перестать есть пломбир или шоколад, рассказал он "КП". Но, несмотря на это, он не корит себя, так как сгонят все на пробежке или вечерней прогулке. А еще Николай пьет около 4 литров чистой воды в день.

Ранее стало известно, что знаменитый эстрадный певец Николай Басков не видит перспектив в своей творческой деятельности и намерен на время покинуть сцену, чтобы переосмыслить своё будущее. Подобное заявление он сделал в соцсети Instagram.

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Минобороны: США признают применение боевиками химоружия в сирийском Идлибе

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Женщина пропала на месте ДТП в Харькове

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Уфологи разглядели на побережье Флориды нечто, напоминающее затонувшие пирамиды

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Николай Басков раскрыл свои секреты похудения

Николай Басков поделился своими секретами похудения и рассказал, что сбросить 20 килограммов ему помог персональный тренер. Певец выяснил, что заниматься спортом лучше всего днем в спортзале.

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МЧС планирует потратить 2 млрд рублей на самолеты-амфибии

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Средняя стоимость поездки на такси в Москве снизилась на 3%

Средняя стоимость поездки на такси в Москве снизилась на 3%

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Человек упал на пути в московском метро

Человек упал на пути в московском метро

В пятницу стало известно, что накануне поздно вечером на пути в московском метро упал человек. Согласно последней информации столичного управления МВД России, инцидент произошел на станции "Выхино".

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Новый административный регламент ГИБДД вступил в силу в России

Новый административный регламент ГИБДД вступил в силу в России

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Путин не исключил, что на выборах президента РФ может победить женщина

Российский лидер Владимир Путин в минувший четверг высказался о возможности выбора на пост президента РФ женщины. По мнению действующего главы государства, подобный исход исключать нельзя.

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Ученые подыскали место для лунной колонии

Ученые подыскали место для лунной колонии

Специалисты исследовали спутник Земли с помощью станции «Кагуя» и пришли к выводу, что расположенные под поверхностью Луны пещеры пригодны для создания противорадиационных убежищ или полноценных баз.

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Саакашвили во главе колонны сторонников начал марш к администрации Порошенко

Саакашвили во главе колонны сторонников начал марш к администрации Порошенко

Участники акции протеста в центре Киева сформировали колонну и начали марш к зданию администрации президента Украины. Активисты намерены вручить Петру Порошенко требование о создании Антикоррупционного суда.

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Путин рассказал о задачах следующего президента России

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Американский постпред при ООН обвинила Россию в «военных действиях» против США

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