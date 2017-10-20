Николай Басков раскрыл свои секреты похудения

Николай Басков поделился своими секретами похудения и рассказал, что сбросить 20 килограммов ему помог персональный тренер. Певец выяснил, что заниматься спортом лучше всего днем в спортзале.

В обязанности наставника входит слежение за диетой артиста и массаж, необходимый во время похудения, чтобы поддерживать кожу в тонусе и избежать её обвисания. Басков отказался от вредной пищи, но не смог перестать есть пломбир или шоколад, рассказал он "КП". Но, несмотря на это, он не корит себя, так как сгонят все на пробежке или вечерней прогулке. А еще Николай пьет около 4 литров чистой воды в день.

Ранее стало известно, что знаменитый эстрадный певец Николай Басков не видит перспектив в своей творческой деятельности и намерен на время покинуть сцену, чтобы переосмыслить своё будущее. Подобное заявление он сделал в соцсети Instagram.