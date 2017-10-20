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СМИ: Брэд Питт влюблен в юного "двойника" Анджелины Джоли

20 октября 2017, 08:12 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ: Брэд Питт влюблен в юного "двойника" Анджелины Джоли
фото: globallookpress.com

В СМИ на днях появилась информация о том, что голливудский актер Брэд Питт вновь влюблен.

Согласно некоторым данным, избранницей 53-летнего артиста стал "двойник" его бывшей жены Анджелины Джоли. Речь идет об актрисе Элле Пурнелл, которая в 2013 году сыграла вместе с Джоли в фильме "Малефисента". Тогда семнадцатилетняя брюнетка исполнила роль героини Анджелины в юности.

Как уточняет издание "7 Дней", недавно Питт якобы встретил Пурнелл на вечеринке и был сражен ее красотой. Есть информация, что актеры уже встречались в неформальной обстановке.

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