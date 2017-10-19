Максим Галкин записал видео с комментариями по поводу решения Собчак

Максим Галкин в присущей ему юмористической манере прокомментировал решение Ксении Собчак стать президентом Российской Федерации. Свое обращение актер опубликовал в Instagram.

Артист в деловом пиджаке, но без брюк рассуждает на эту тему. По словам Галкина, само по себе ее выдвижение уже является абсурдом, потому конструкция "против всех" логически означает "и против нее", а не за нее, в противном случае мы имеем дело с "женской логикой". Максим предложил усилить ее команду такими скандально известными звездами, как Алексей Панин, Диана Шурыгина и другими. "С такой командой к моменту выборов не будет ни одного, кто будет против всех, все будут за одного", - считает Галкин.

Ранее Божена Рынска на своей странице в Facebook раскритиковала решение журналистки Ксении Собчак баллотироваться на пост президента России. Намерения Собчак Рынска восприняла крайне негативно.