Алика Смехова поделилась, как одна воспитывает своих сыновей

Актриса Алика Смехова три раза выходила замуж, но так сложилось - двух сыновей она воспитывает одна. Алику и ее 17-летнего Артема и 9-летнего Макара всегда очень поддерживает знаменитый папа — актер Вениамин Смехов.

Но, по признанию актрисы, ей очень не хватает надежного мужского плеча рядом, особенно в плане воспитания мальчиков. "Никогда не думала, что буду матерью-одиночкой", — поделилась Смехова. Макара она воспитывает одна вообще с самого его рождения. Алика. "Конечно, это тяжело, и в первую очередь эмоционально, физически. Столько решений надо принимать и поступков совершать", - цитирует актрису "7 Дней". Приходится быть для сыновей мамой и папой. По ее словам, она строгая родительница, у нее все под контролем.

Но своими чудесными мальчишками она гордится. Старший сын Алики Смеховой в этом году отлично окончил школу и поступил в вуз. По ее словам, с Артемом она не знала проблем все 11 лет школы. Младший сын актрисы Макар учится в четвертом классе.