Поклонники популярного певца Алексея Воробьева в восторге от шуточного постельного снимка с “любимой”, которое он разместил в микроблоге Instagram фото якобы во время сна.

В небольшом посте знаменитость сообщил, что: “Любимая сфоткала пока я сплю. Люблю ее”. Но кровать музыканта находится как раз напротив зеркала, и когда смотришь на фото, становится понятно, что сделал его Воробьев самостоятельно.

Фанаты оценили юмор певца, отметив, что получилась неплохая пара, после чего пожелали ему удачи в личной жизни и творческих успехов.