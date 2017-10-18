Катя Гордон вызвала на рэп-баттл Оксимирона

Адвокат и ведущая записала обращение к российскому рэпперу. Катя Гордон вызвала на баттл рэппера Оксимирона‍. Сделала она это с помощью своего Instagram, где опубликовала дисс на него.

Гордон заявила, что за всю карьеру рэпера он смог записать только пару хороших треков. Он начал писать стихи в детстве, но это не принесло ему успеха, считает Катя. Гордон отметила, что в его победе, которую поклонники бурно обсуждают до сих пор, нет ничего необычного.

Сам Оксимирон пока что никак не отреагировал на ее обращение.

В Лос-Анджелесе вечером 15 октября по местному времени прошел баттл российского рэпера Oxxxymiron’ом (Оксимирон) против американского рэпера ливанского происхождения Dizaster (Башир Ягами).