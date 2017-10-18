Анастасия Волочкова забрала документы дочери из школы

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова приняла решение забрать документы дочери Ариадны из школы.

Согласно последней информации, шестиклассница сменила учебное заведение уже третий раз. Волочкова решила перевести дочь в гимназию, для которой танцовщица планирует "совершить много доброго". Анастасия выразила надежду на то, что Ариша будет счастлива в новой школе.

Звезда не уточнила причину перевода девочки, однако, вероятно это связано с недавним скандалом Волочковой и ее водителя.