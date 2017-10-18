Резо Гигинеишвили надеется сохранить семью с Надеждой Михалковой. О том, что в звездной семье проблемы , слухи появились давно. А несколько дней назад стало известно, что актриса подала заявление на развод.

У Резо Гигинеишвили и Нади Михалковой в браке родились дочь Нина и сын Иван. Нине - шесть лет, Ване - четыре года. Малыши очень любят своих родителей. Резо Гигинеишвили хочет сохранить семью с Надей, - сообщают СМИ.

Минувшим летом на кинофестивале «Кинотавр» режиссер был замечен в компании бизнесвумен Надежы Оболенцевой. Режиссер опроверг слухи о романе с этой дамой.

После семи лет брака в начале октября актриса подала на развод. Суд дал 35-летнему Резо и 31-летней Надежде время подумать.