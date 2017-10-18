Сегодня стало известно, что ушла из жизни известная актриса театра и кино Марьяна Цареградская, которая сыграла в сериале "Тайны дворцовых переворотов".

Согласно последней информации, артистке было всего 45 лет. Эти данные сегодня предоставила писательница Марина Юденич, которая подчеркнула, что не знает, что стало причиной смерти Марьяны Цареградской. Как отмечает "СтарХит", предполагается, что актриса боролась с онкологическим заболеванием, однако эти сведения не являются подтвержденными.

Известно, что в последние годы жизни женщина проживала в США вместе со своим супругом и детьми.