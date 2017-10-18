Ягудин сообщил о пополнении в семье - девочке, из-за которой надо прятать обувь

Олимпийский чемпион, знаменитый фигурист Алексей Ягудин сообщил о пополнении в своем семействе. Алексей с супругой Татьяной Тотьмяниной растят двух дочек. Оказывается, Алексей - собачник.

В их доме жила собака породы йоркширский терьер по кличке Варя. И он мечтал о второй собаке. Татьяна сначала была против. Но спор решили так. Если в семье появится второй ребенок, значит заведут вторую собаку. Младшей дочке фигуристов Мишель уже два года.

И вот радостный Ягудин сообщает о появлении щенка: "У нас пополнение, еще одна девочка в нашей семье! ну а теперь бежать и прятать ботинки и туфли".

Поклонники поддерживают фигуриста: "Алексей поздравляю! Лучше собаки могут быть только две собаки))", "Поздравляю!!! Это счастье-собака в доме! Лучше только 2!)) у меня уже 3, я точно знаю".

Алексей выложил видео.