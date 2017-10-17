Марьянов незадого до смерти лечился в подмосковной клинике от проблем со спиной

Агент актера театра и кино Дмитрия Марьянова, скоропостижно скончавшегося 15 октября, Алевтина Кунгурова возмущена сообщениями СМИ. Представитель Марьянова опровергла новости о том, что актер незадолго до смерти якобы лечился от алкоголизма в подмосковной частной клинике.

Алевтина Кунгурова опровергла эти слухи. По ее словам, эта информация не соответствует действительности. Она уточнила, что в клинике Дмитрий Марьянов лечил старую травму позвоночника. Актеру стало плохо и повезли в больницу, но своевременно доставить не успели. Кунгурова сказала, что причиной смерти Дмитрия Марьянова стал стал тромб, - сообщает РИА Новости.

"А сейчас некоторые СМИ вместо того, чтобы проводить достойно человека в последний путь, начинают копать грязное белье и распространять ложь", — возмущена Кунгурова.

Стали известны место и дата прощания с Дмитрием Марьяновым.