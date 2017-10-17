Татьяна Навка с любовью поздравила мужа с днем рождения

Олимпийская чемпионка, знаменитая фигуристка Татьяна Навка с любовью поздравила своего мужа с днем рождения. У пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 17 октября юбилейный день рождения. Пескову исполнилось 50 лет.

"Сегодня у самого прекрасного и лучшего мужчины на свете, самого дорогого мне человека-моего мужа День Рождения! Я благодарна судьбе, что подарила мне возможность быть такой любимой и счастливой!!! Любовь моя, просто будь здоров -это самое главное, что нам всем нужно", - подписала Навка совместное фото с супругом.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков поженились в 2015 году. Их свадьбу называли свадьбой года.

На тот момент их дочке Наде был почти год.