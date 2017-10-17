Алексей Чумаков признался в любви к жене и новорожденной дочке

Певец Алексей Чумаков признался в любви к своей жене Юлии Ковальчук и новорожденной дочке, которая появилась на свет лишь несколько дней назад. Первой своими эмоциями от рождения дочери поделилась Юлия.

36-летния Алексей Чумаков и 34-летняя Юлия Ковальчук впервые стали родителями. Певица родила ребенка в одной из клиник в Москве в минувшие выходные. Пара скрывала беременность артистки. Почти все время, пока Юлия находилась в интересном положении, она провела в Испании. Но рожать вернулась в Москву.

Поздравлять звездную пару с рождением дочери начали еще накануне, до того, как сами родители объявили о ее появлении на свет. А вскоре и сама Юлия призналась, что стала счастливой мамой.

Ковальчук поделилась эмоциями после рождения доченьки и показала первое фото из роддома.