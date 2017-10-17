Телезрители требуют увольнения Александра Гордона и Юлии Барановской

Пятнадцать тысяч человек подписали в сети петицию, в которой потребовали уволить ведущих программы "Мужское/Женское" на Первом канале.

Это произошло после выхода передачи на резонансную тему: в рамках эфира обсуждалась история, когда житель Подмосковья застрелил на детской площадке собаку. Мужчина заявил, что пес был очень агрессивным и бросался на детей.

Гордон заявил, что если на детской площадке у его дома появится пес без намордника, он будет стрелять на поражение. Барановская также поддержала поступок героя программы. После передачи на страничке Юлии в социальной сети появился целый ряд комментариев, в которых говорится, что женщина является очень жестокой.

Зоозащитники твердо намерены добиться увольнения телеведущих. Их поддержало множество телезрителей.