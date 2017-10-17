В Усольском районе яму на дороге залатали после ДТП с Газмановым

В Усольском районе Пермского края яму на дороге залатали после дорожно-транспортного происшествия, в которое попал народный артист Олег Газманов. Певец в ДТП, к счастью, не пострадал. Его гастроли продолжаются. Запланированный на 18 октября в Перми концерт Газманова состоится.

"Дырки на дороге «заделали». Больше здесь никто не пострадает, а я по этому поводу вспомнил свою старую песню", "Яму оперативно закрыли! Не зря я здесь с концертами!" - написал Олег Газманов в соцсети.

После того, как автомобиль Газманова пробил сразу два колеса, артист предупредил: "Усольский р-н Пермский кр. Только что здесь попали в аварию. На трассе сразу 2 ямы - из одной торчит арматура, пробили оба колеса. Всем ехать осторожно!!!"