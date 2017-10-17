Барановская высказалась о разводе Аршавина с женой Алисой

Телеведущая, мама троих детей Андрея Аршавина Юлия Барановская высказалась о разводе своего бывшего с женой Алисой Казьминой. Барановская пережила расставание с Аршавиным, с которым они родили детей, но брак не зарегистрировали.

Младший сын Юлии и Аршавина был совсем маленьким, когда футболист закрутил роман с мамой двоих детей, на тот момент замужней Алисой Казьминой. Слухи о том, что Аршавин изменяет и второй жене, дошли до СМИ и соцсетях. Но Алиса не хотела в них верить. И вот недавно Казьмина объявила об уходе от Аршавина и подготовке к разводу.

"Для меня мужчина равно ответственность. Вот никакими другими качествами он не должен обладать", - цитирует Юлию Барановскую НТВ.

Барановская воспитывает двоих сыновей и дочь. Аршавин несколько лет встречался с Казьминой. Когда они поженились, он воспитывал двоих ее детей как своих. Их общей дочке нет еще и года.