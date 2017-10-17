Певец Олег Газманов попал в ДТП

Известный российский певец Олег Газманов попал в дорожно-транспортное происшествие.

Согласно последним данным, автомобиль артиста был поврежден из-за ямы на дороге в Усольском районе Пермского края. Газманов опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram видеозапись, в которой сообщил, что на трассе были зафиксированы ямы. Из одного углубления, как уточнил певец, торчит арматура, вследствие чего в его машине оказались пробиты два колеса.

Отмечается, что Газманов направлялся в Пермь, где 18 октября у него должно состояться выступление.