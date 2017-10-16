Елена Малышева удивила общественность появлением на съемках в пижаме

На съемках передачи Елены Малышевой "Жить здорово!" побывали ее коллеги Лариса Вербицкая и Арина Шарапова. Для нового выпуска все ведущие облачились в пижамы. Не все поклонники передачи это оценили.

"Пижамное настроение", — так подписала кадры в соцсети 57-летняя телеведущая Лариса Вербицкая. Пижамы на коллегах-мужчинах ведущей "Жить здорово" не вызвали у пользователей никаких эмоций. А вот 56-летняя Елена Малышева в бордовом шёлковом неглиже показалась подписчикам Шараповой нелепой. Из-за пижамного селфи популярную программу о здоровье сравнили с клоунадой. Комментаторы заявили, что идея эта дурацкая, а авторы идеи - сумасшедшие, некоторые посоветовали креативщикам обратиться к врачам.