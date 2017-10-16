Знаменитый голливудский актер попал в больницу после аварии на мотоцикле
16 октября 2017, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]
Всемирно известный актер Джерард Батлер попал в одну из больниц Лос-Анджелеса после аварии на своем мотоцикле.
Согласно последним данным, дорожно-транспортное происшествие случилось не по вине артиста. Как уточняет в понедельник, 16 октября, портал TMZ, специализирующийся на новостях шоу-бизнеса, неизвестный водитель на автомобиле подрезал Джерарда Батлера.
Отмечается, что актер получил незначительные травмы. В настоящий момент не сообщается, когда именно произошла авария.