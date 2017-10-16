Жена Дмитрия Марьянова тяжело переживает смерть мужа

Жена актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик тяжело переживает смерть мужа. Осталась у актера шестилетняя дочь. Ксения, которая моложе Дмитрия на 17 лет, вышла за него замуж в 2015 году.

До женитьбы актер скрывал свою любимую женщину и рождение дочери. Пара познакомила в Харькове. Ксения Бик - дипломированный психолог. Супруга Марьянова защитила диссертацию. В Москву они с дочкой переехали после свадьбы.

Ксения выкладывала в соцсети фото с мужем









Молодая жена положительно влияла на Марьянова. Актер начал заниматься спортом, похудел. Планов у Дмитрия было много. "Страшная потеря. Держитесь, Ксения! Надо жить", - пишут сегодня ей соболезнования.

Сегодня он должен был выступать в Томске. Спектакль отметили. Актриса Любовь Толкалина вспоминает Дмитрия Марьянова