СМИ: Надежда Михалкова подала на развод с Резо Гигинеишвили

Для поклонников Надежды Михалковой и Резо Гигинеишвили появилась печальная новость.

Согласно последней информации, появившейся в СМИ, дочь Никиты Михалкова официально подала на развод с супругом. Как сообщает издание StarHit, ссылаясь на окружение семейной пары, 22 сентября текущего года Надежда написала заявление.

Источники уточняют, что Михалковы славятся очень крепкими браками, однако на этот раз отношения мужчины и женщины дали очень глубокую трещину, которую ничем нельзя залатать. Якобы Надежда и Резо пытались сохранить брак до последнего ради детей. Официальных комментариев от Михалковой и Гигинеишвили пока не поступало.