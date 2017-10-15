Яна Рудковская ответила на критику своей роскошной жизни

Яна Рудковская оправдалась за свою роскошную жизнь. По словам продюсера, ее команда работает почти без выходных над новым проектом, требующим больших затрат, менно большой труд приносит ей соответствующий доход.

Яна Рудковская публикует в социальных сетях фото из своих заграничных поездок, показов, шикарного дома и в результате получает от своих подписчиков много завистливых комментариев. Успешная и в бизнесе, и в личной жизни, мама и жена уже устала от этого. Яна Рудковская пояснила, что на ее снимках не увидишь ежедневный труд, а только его плоды.

"Чтобы произвести классное шоу или концерт нужно месяцами долго работать, чтобы Вы получили массу удовольствий и впечатлений. У меня и моей команды с сегодняшнего дня и до 6 января включительно, нет ни одного выходного дня, потому что я готовлю шоу очень серьёзного уровня!" — пишет Яна.