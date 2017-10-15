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Яна Рудковская ответила на критику своей роскошной жизни

15 октября 2017, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]

Яна Рудковская ответила на критику своей роскошной жизни

Яна Рудковская оправдалась за свою роскошную жизнь. По словам продюсера, ее команда работает почти без выходных над новым проектом, требующим больших затрат, менно большой труд приносит ей соответствующий доход.

Яна Рудковская публикует в социальных сетях фото из своих заграничных поездок, показов, шикарного дома и в результате получает от своих подписчиков много завистливых комментариев. Успешная и в бизнесе, и в личной жизни, мама и жена уже устала от этого. Яна Рудковская пояснила, что на ее снимках не увидишь ежедневный труд, а только его плоды.

"Чтобы произвести классное шоу или концерт нужно месяцами долго работать, чтобы Вы получили массу удовольствий и впечатлений. У меня и моей команды с сегодняшнего дня и до 6 января включительно, нет ни одного выходного дня, потому что я готовлю шоу очень серьёзного уровня!" — пишет Яна.

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Заблудившегося в нижегородском лесу четырехлетнего мальчика нашли живым

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Клинтон обвинила Россию в попытках навредить ей на выборах президента

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Скворцова сообщила, что инсульт в России "молодеет"

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На материнских платах устройств часто ломается северный мост. Это грозит неполадками в оперативной памяти гаджета. Среди других причин – треснутый экран, загрязнение динамика и вредоносные программы.

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Медведь сбежал из частного зоопарка и напал на пожилого мужчину

Медведь сбежал из частного зоопарка и напал на пожилого мужчину

Медведь сбежал из частного зоопарка и напал на 84-летнего жителя села Семилуки Воронежской области. Пожилой мужчина скончался от полученных травм. Травмировал хищник и своего хозяина.

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МВД: в Крыму пресекли несанкционированный пикет

МВД: в Крыму пресекли несанкционированный пикет

В Крыму сотрудники полиции пресекли несанкционированный пикет. 49 человек задержала полиция в 14 октября за участие в несанкционированных пикетах. После проведения профилактических бесед задержанных отпустили.

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Мария Шарапова впервые с 2015 года выиграла турнир WTA

Мария Шарапова впервые с 2015 года выиграла турнир WTA

Россиянка Мария Шарапова выиграла турнир женской теннисной ассоциации (WTA) впервые с мая 2015 года, Шарапова стала победительницей теннисного турнира в Тяньцзине (Китай). Шарапова выступит на Кубке Кремля.

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Ученые понадеялись найти на Луне разгадку тайны зарождения земной жизни

Ученые понадеялись найти на Луне разгадку тайны зарождения земной жизни

Новая экспедиция на Луну может помочь ученым разгадать тайну зарождения жизни на Земле. С таким заявлением выступил руководитель Центра лунной науки и исследований в Лунном и Планетарном институтах Дэвид Кринг.

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В Госдуме назвали странным заявление Польши о взрыве на борту Ту-154 Качиньского

В Госдуме назвали странным заявление Польши о взрыве на борту Ту-154 Качиньского

В Государственной Думе России отреагировали на заявление министра обороны Польши о том, что на борту разбившегося Ту-154, на котором летел погибший президент страны Лех Качиньский, произошел взрыв.

//Общество

МЧС: в лесах Подмосковья с начала года потерялись сотни людей

МЧС: в лесах Подмосковья с начала года потерялись сотни людей

Сотрудники МЧС России призывают жителей Москвы и Московский области быть внимательными при посещении леса. По данным МЧС, с начала 2017 года в лесах Подмосковья потерялось 989 человек.

//Происшествия

На Пхукете утонул турист из России

На Пхукете утонул турист из России

Инцидент произошел в воскресенье утром. Находившегося в бессознательного состоянии 42-летнего Олега Паршукова вытащили из воды на пляже Карон сотрудники спасательной службы. Медики помочь мужчине не смогли.

//Происшествия

Самолет, вылетевший из Внуково в Сургут, благополучно сел в аэропорту вылета

Самолет, вылетевший из Внуково в Сургут, благополучно сел в аэропорту вылета

Самолет Boeing 737, вылетевший в 10:30 мск рейсом UT295 из Москвы в Сургут, приземлился в аэропорту "Внуково". Решение о возвращении авиалайнера во Внуково было принято из-за аварийной ситуации на борту.

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