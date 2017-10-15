Юлия Ковальчук поделилась эмоциями после рождения доченьки

Певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук лично объявила о рождении доченьки.

34-летняя Ковальчук родила первенца. Девочка - первый ребенок у певицы и ее 36-летнего мужа Алексея Чумакова.

Счастливая мама поделилась своми эмоциями после появления на свет первенца. Певица опубликовала первое фото новорожденной малышки и подписала снимок крошечных ножек в своих руках: "Нет в мире слов...нет эмоций, которые могут описать это новое чувство...теперь как будто нет времени ...есть необъяснимая любовь и зависимость...спасибо Боженьке , любимому и всем докторам , кто был рядом за доченьку".









Поздравлять звездную пару Юлию Ковальчук и Алексея Чумакова с рождением дочери начали еще накануне, до того, как сами родители объявили о ее появлении на свет.

И вот наконец свершилось. Молодая мать сама рассказала о своем счастье. И они с мужем принимают поздравления: "Юлечка, от всей души поздравляю Вас с этим волшебным событием. Это невероятное счастье слышать сопение маленького комочка рядом. Здоровья малышу и терпения родителям. Я искренне желаю Вам с Лёшей прожить вместе всю жизнь. Вы очень гармонируете друг с другом. Пусть в вашей жизни случится не одно такое чудо. Берегите друг друга и малышку не смотря ни на что, ведь семья- это самое важное и ценное в этой жизни".

(ФОТО: Инстаграм Юлии Ковальчук)