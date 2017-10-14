Дочь Валентина Юдашкина призналась, что ждет второго ребенка

Дочь знаменитого российского кутюрье Валентина Юдашкина призналась, что вновь ждет ребенка.

На днях молодая женщина появилась на открытии бутика модельера на Кутузовском проспекте в Москве. Для торжественного мероприятия Галина Юдашкина выбрала стильные широкие брюки и пиджак с подчеркнутой линией талии. Некоторые заподозрили, что подобный наряд призван скрыть округлившиеся формы брюнетки.

Впоследствии порталу PEOPLETALK Галина призналась, что действительно беременна. Уже через пять месяцев на свет появится ее второй малыш.