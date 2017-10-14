Сати Казанова сыграла пышную свадьбу на Кавказе

Знаменитая российская певица Сати Казанова сыграла пышную свадьбу с итальянским фотографом Стефано Тиоццо на Кавказе.

Звезда появилась на своем празднике в традиционном кабардинском наряде – белом платье с золотой вышивкой на подоле. Также Казанова надела национальный головной убор. Жених певицы также был в кабардинском костюме, поскольку, как не раз отмечала женщина, он с большим уважением относится к корням своей избранницы.

Отметим, что сама артистка никак не прокомментировала тот факт, что стала женой. Снимки с торжества появились у некоторых пользователей социальных сетей.