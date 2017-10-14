Мария Кожевникова прокомментировала слухи о пластике на своем лице

Известная актриса Мария Кожевникова решила прокомментировать слухи о том, что делала на лице пластические операции.

Недруги довольно часто обвиняют знаменитость в применении филлеров и силикона. Недавно Кожевникову заподозрили в посещении кабинета косметолога, где ей якобы "сделали скулы".

Чтобы оправдать себя, Мария продемонстрировала на своей страничке в социальной сети Instagram снимок, на котором ей всего пять лет. На фотографии отчетливо видно, что даже в столь юном возрасте будущая звезда имела красивый овал лица, не нуждающийся в исправлении.