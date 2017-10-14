Известной актрисе грозит лишение прав за езду по Москве без документов

Известной актрисе Анне Казючиц грозит лишение прав вождение автомоюиля по Москве без документов.

Столичные инспекторы ГИБДД на днях остановили автомобиль российской и белорусской актрисы Анны Казючиц. А у нее не оказалось водительского удостоверения.

Звезда триллера «Юленька» призналась, что факт был. По словам актрисы, она была не права. Казючиц говорит, что старается соблюдать законодательство, но не всегда получается из-за стечения обстоятельств, - сообщает ФАН. Казючиц отказалась пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. В отношении актрисы оставлен административный протокол.

Артистку могут лишить прав на срок от одного до шести месяцев или оштрафовать на сумму в размере 30 тысяч рублей.