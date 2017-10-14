Актриса Лиза Боярская никогда не было замечена располневшей. Даже после рождения ребенка - сына Андрея - ее фигура осталась стройной и талия тонкой. Но у всех дам есть свои мерки. Вероятно, и у Боярской иногда появляется лишний килограммчик - другой.

Есть разные способы похудения. Кто-то "зашивает" рот, кто-то не выходит из спортзала, кто-то сочетает правильное питание и спорт.

Лиза Боярская поделилась своим способом похудения. Этой осенью актриса решила попробовать модный детокс. Ее друзья посоветовали заботиться не только о внешнем виде, но и о здоровье, и это актуально в любое время года.

Лиза выбрала подходящую для себя программу, - пишет "7 Дней". И ей было легко придерживаться определенных правил.

Актриса уже давно сама отказалась от сладкого, жирного и жаренного.