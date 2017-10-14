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Басков пообещал устроить сюрприз со свадьбой с Лопыревой

14 октября 2017, 11:02 [ «Аргументы Недели» ]

Басков пообещал устроить сюрприз со свадьбой с Лопыревой
фото: globallookpress.com

Певец Николай Басков огорчен, что его искреннее желание жениться на красавице-телеведущей Виктории Лопыревой приняли за пиар. Свадьба года Николая Баскова и модели Виктории Лопыревой была анонсирована главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Чеченский лидер объявил, что пара устроит свадьбу в Грозном. У многих появились сомнения, что Басков и Лопырева действительно пара и поженятся не ради пиара.

Недавно Вика и Николай приняли участие в программе Андрея Малахова и все объяснили по поводу свадьбы. Оказалось, что им пришлось перенести событие. Об этом попросила мама Николая.

Басков откровенно признался, что его сильно обидели обвинения в "свадьбе ради пиара", так как его чувства к девушке самые настоящие. Новую дату свадьбы жених и невеста не назвали.

По словам Баскова, они пока хотя свести историю со свадьбой на нет. "А уже потом, внезапно, когда все успокоятся, подумав, что все это пиар, сделаем сюрприз!" — цитирует Баскова WomanHit.

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Басков пообещал устроить сюрприз со свадьбой с Лопыревой

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В метро на Таганско-Краснопресненской линии произошло ЧП

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В Башкирии пропала Римма Хисанова

В Башкирии пропала Римма Хисанова

В Башкирии в Ишимбае бесследно молодая женщина - многодетная мама Римма Хисамова. 31-летняя женщина 30 октября вышла из дома и домой не вернулась. На данный момент о женщине нет никакой информации.

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Иван Ургант получил в подарок автомобиль "Волга" знаменитого актера

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Венгрия потребовала от Украины вернуть Закарпатье

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В центре Москвы в выходные перекроют несколько улиц

В центре Москвы из-за парада-карнавала студентов, посвященного открытию XIX Всемирного фестиваля молодежи, перекроют несколько улиц. Фестиваль молодежи пройдет в Сочи. Старт фестивалю будет дан в Москве.

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Омбудсмен заступилась за показавшую на уроке фильм «Оно» учительницу

Омбудсмен заступилась за показавшую на уроке фильм «Оно» учительницу

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова встала на защиту учительницы, которая на уроке в одной из школ подмосковной Балашихи показала фильм "Оно" ученикам восьмого класса.

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О полном освобождении сирийского Ракки от боевиков ИГ сообщили СМИ

О полном освобождении сирийского Ракки от боевиков ИГ сообщили СМИ

О полном освобождении сирийского города Ракка от боевиков "Исламского государства" (террористическая организация ИГ в России запрещена) передал 13 октября телеканал Al Arabiya.

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Юлия Тимошенко претендует на пост президента Украины

Юлия Тимошенко претендует на пост президента Украины

Руководитель фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко намерена баллотироваться на предстоящих выборах украинского президента. Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года

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МИД России предостерег Трампа от угроз в адрес Ирана

МИД России предостерег Трампа от угроз в адрес Ирана

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что президент США Дональд Трамп пригрозил выходом США из ядерной сделки с Ираном. По словам главы Белого дома, он может объявить об этом решении «в любой момент».

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Режиссер Быков объявил об уходе из кино

Режиссер Быков объявил об уходе из кино

В посте, который Юрий Быков опубликовал в соцсети, говорится, что мысль оставить режиссуру пришла к нему после выхода на телеэкраны сериала «Спящие». Результат его работы вызвал у кинодеятеля разочарование.

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