Басков пообещал устроить сюрприз со свадьбой с Лопыревой

Певец Николай Басков огорчен, что его искреннее желание жениться на красавице-телеведущей Виктории Лопыревой приняли за пиар. Свадьба года Николая Баскова и модели Виктории Лопыревой была анонсирована главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Чеченский лидер объявил, что пара устроит свадьбу в Грозном. У многих появились сомнения, что Басков и Лопырева действительно пара и поженятся не ради пиара.

Недавно Вика и Николай приняли участие в программе Андрея Малахова и все объяснили по поводу свадьбы. Оказалось, что им пришлось перенести событие. Об этом попросила мама Николая.

Басков откровенно признался, что его сильно обидели обвинения в "свадьбе ради пиара", так как его чувства к девушке самые настоящие. Новую дату свадьбы жених и невеста не назвали.

По словам Баскова, они пока хотя свести историю со свадьбой на нет. "А уже потом, внезапно, когда все успокоятся, подумав, что все это пиар, сделаем сюрприз!" — цитирует Баскова WomanHit.