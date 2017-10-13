Дана Борисова поговорила с дочерью впервые за месяц

Телеведущая Дана Борисова, которая находится на реабилитации в Таиланде, страдает из-за того, что ей не дают общаться с дочерью.

В настоящий момент Полина живет вместе со своим отцом Максимом Аксеновым. Накануне Борисова сообщила на своей страничке в Instagram, что на днях впервые за месяц смогла поговорить со своим ребенком. Телеведущая написала, что очень любит девочку и гордится ей.

Поклонники знаменитости поддержали ее и выразили уверенность в том, что в скором времени Дана и Полина увидятся, и все снова будет хорошо.

Напомним, минувшим летом суд ограничил общение Борисовой с девочкой.