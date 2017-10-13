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Дана Борисова поговорила с дочерью впервые за месяц

13 октября 2017, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

Дана Борисова поговорила с дочерью впервые за месяц
фото: globallookpress.com

Телеведущая Дана Борисова, которая находится на реабилитации в Таиланде, страдает из-за того, что ей не дают общаться с дочерью.

В настоящий момент Полина живет вместе со своим отцом Максимом Аксеновым. Накануне Борисова сообщила на своей страничке в Instagram, что на днях впервые за месяц смогла поговорить со своим ребенком. Телеведущая написала, что очень любит девочку и гордится ей.

Поклонники знаменитости поддержали ее и выразили уверенность в том, что в скором времени Дана и Полина увидятся, и все снова будет хорошо.

Напомним, минувшим летом суд ограничил общение Борисовой с девочкой.

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Киев заявил о возможности обмена двух задержанных в РФ украинских пограничников

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Вышел на связь бывший муж россиянки, погибшей в Доминикане

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Жительница Китая обнаружила в своей стиральной машинке удава весом 50 кг

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Из-за долгов в Подольске отключат от электроснабжения троллейбусы

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Ученые полагают, что человечество могло зародиться на другой планете

Ученые полагают, что человечество могло зародиться не на планете Земля. Один из астронавтов, принимавших участие в миссии "Аполлон-15", считает, что Голубая планета – лишь колония инопланетных существ.

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Минобороны РФ: около 92% территории Сирии освобождено от ИГ

Около 92% территории Сирии освобождено от боевиков ИГ (ИГ в России запрещена). ВКС РФ за неделю сделали около 517 боевых вылетов, уничтожив более 1260 объектов международных террористических группировок.

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Актриса Мария Кожевникова рассказала о непростых родах

Актриса Мария Кожевникова рассказала о непростых родах

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Турецкие танки и бронетранспортеры вошли в Сирию

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