Ксения Алферова высказалась об отношении к Юлии Высоцкой, которая станет вместо нее вести программу "Жди меня". Актриса Ксения Алферова вела "Жди меня" на Первом канале. В скором времени шоу начнет показывать НТВ.

И ведущие будут другие. Алферова не скрыла, что грустит из-за того, что больше не будет работать с командой "Жди меня". "Было бы лукавством сказать, что я рада, что меня в этой программе больше не будет. Конечно же мне грустно. Конечно же мне будет не хватать встреч с потрясающими героями, с талантливой, уютной и тёплой командой «Жди меня», будет не хватать этой неповторимой атмосферы, которую вы чувствуете сидя у экранов!" - написала актриса и телеведущая в соцсети Instagram.

"Все течёт, все меняется, новый опыт появляется, новые вершины покоряются, новые люди встречаются!))))", - философствует Ксения. По ее мнению, это естественный ход вещей.

Она рада, что герои программы будут в надёжных руках. "Я с Юлей лично не знакома, но когда вижу журналы с ее интервью, всегда покупаю, мне кажется, это одна из немногих на нашем медиа пространстве живых людей! Она очень мудрая, тёплая, светлая, настоящая! Это сейчас редкость! Поздравляю Юлю, поздравляю команду «Жди меня», нас зрителей!" - пишет Ксения Алферова.

Вести обновленную программу будут Юлия Высоцкая и актер театра и кино Сергей Шакуров.