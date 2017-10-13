Алла Пугачева появилась на публике в экстравагантном образе

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поразила своих поклонников экстравагантным нарядом.

Звезда появилась на открытии обновленного бутика кутюрье Валентина Юдашкина в стильном образе. Для мероприятия артистка выбрала черный кожаный костюм с прозрачной длинной юбкой. На плечи 68-летняя Пугачева надела меховую накидку.

Супруга модельера Марина Юдашкина опубликовала на своей страничке в соцсети Instagram снимок, на котором хорошо видно, что Алла Борисовна сделала сложную укладку и дополнила свой наряд стильными темными очками. Поклонники пришли в восторг и отметили, что певица все больше становится похожа на голливудскую актрису Голди Хоун.