Актриса Мария Кожевникова рассказала о непростых родах

Известная актриса Мария Кожевникова на днях поделилась личной информацией.

Согласно последним данным, третьи роды знаменитости, которые прошли 20 июля текущего года, были не слишком простыми. В рамках телевизионной программы "Судьба человека" Мария рассказала ведущему Борису Корчевникову, что врачи диагностировали у звезды двойное обвитие плода. Обычно в таких случаях медики делают кесарево сечение, однако артистка выступает за естественные роды, если такая возможность имеется.